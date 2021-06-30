رئيس شباب النواب: 30 يونيو استعادت لمصر مكانتها دوليا بفضل قيادتها الحكيمة

كتب - نشأت علي:

قال محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ثورة ٣٠ يونيو التي خرج فيها المصريين بالملايين، بكل طوائفهم، ساهمت في عودة مصر للمصريين جميعا، مهنئا الرئيس السيسي والشعب المصري بذكري الثورة المجيدة.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في بيان له، الأربعاء، أن جيش مصر العظيم كان على عهده ووعده وقائد عظيم، واستمع لصوت الشعب لينفذ إرادة المصريين، ليبدأ عهدا جديدا من البناء والإصلاح والتنمية، مشيدا بما حققته الثورة من مبادرات ساهمت إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، مثل 100 مليون صحة، و الأنفاق أسفل قناة السويس، والتطور في كافة المجالات السياحية والشبابية والرياضية والتعليمية، وتطوير القري وحياة كريمة.

وأشار إلى أن الثورة حققت العديد من النتائج، المهمة منها عودة مصر لصدارة المشهد العالمي من خلال وجود علاقات دولية على أعلى المستويات، وكذلك عودة هيبة الدولة المصرية بين كل دول العالم.

وتابع :" كل ما حققته الثورة بفضل قيادة وطنية حكيمة وسواعد مصرية قوية، وأمن وأمان من درعا الوطن القوات المسلحة العظيمة وجهاز الشرطة، لتخرج لنا الجمهورية الجديدة في أبهى صورة بطلوع عام 2021 ومازالت مصر تسير نحو الأفضل مع فجر كل يوم.