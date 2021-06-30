رئيس الوزراء يستعرض مؤلفات الأزهر بمعرض الكتاب

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كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

واصطحب وكيل الأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، رئيس الوزراء في جولة تفقدية لأركان الجناح المختلفة ومنها ركن الكتب، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، ومقر الندوات الافتراضية.

ويعرض الأزهر في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مئات الكتب فى مختلف فروع المعرفة، فضلًا عن عشرات الإصدارات التى تعرض لأول مرة، وإصدارات مختلفة مطبوعة ومترجمة لأكثر من لغة.

ويحتفي جناح الأزهر الشريف هذا العام بالإمام عبدالحليم محمود، بعد اختياره «شخصية الجناح»، كإحدى قامات الأزهر الشريف وأحد وجوهه البارزة.

كما يُنظّم جناحُ الأزهر العديدَ من الندوات الحوارية افتراضيا، بمشاركة نخبة من كبار علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين؛ تتناول أهم القضايا التي تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن.

ويشارك الأزهر الشريف القاهرة في معرض االقاهرة الدولي للكتاب الـ"52" في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك من خلال جناح خاص في ظل ظروف استثنائية فرضها فيروس كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية، حرصًا من الأزهر على سلامة رواد الجناح.

وتقديرًا من الأزهر الشريف لأهمية هذا التجمع الثقافي الأكبر في الشرق الأوسط ودوره في الارتقاء بالثقافة المجتمعية، والتشجيع على القراءة وفتح أفق ومجالات للحوار في كافة القضايا الثقافية والاجتماعية والشرعية؛ حرص الأزهر الشريف على استمرار إقامة كافة الفعاليات والأنشطة الثقافية افتراضيًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام).