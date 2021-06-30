قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 8 ساعات.. الجمعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (امتداد 15 مايو _ سجن 15 مايو _ مدينة الابطال والمثلث

بحلوان)، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ۲ / ۷ / ۲۰۲۱ حتى الساعة السادسة صباح اليوم

التالي السبت الموافق 3/ ۷ / ۲۰۲۱

وأضافت الشركة أن قطع الخدمة، نظراً لقيامها بالأعمال المدنية بمحطة مياه التبين والذي يستلزم

تخفيض الضغوط بالتوسع الفرنساوى بالمحطة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى

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