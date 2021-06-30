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قبلها "زرع القوقعة" و"ضعف السمع".. السيسي يستجيب لعلاج الضمور العضلي

02:40 م الأربعاء 30 يونيو 2021
قبلها "زرع القوقعة" و"ضعف السمع".. السيسي يستجيب لعلاج الضمور العضلي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ تكلفته حوالي 3 ملايين دولار لكل طفل.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي، اليوم، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وقال الرئيس إن هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لمرضى الضمور العضلي، وتحركت الدولة ووقعت اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض.

وتابع: "سنبدأ بالحالات العمرية من 6 شهور وحتى 12 شهرًا لأن العلاج في هذه الحالة سيستجيب بسرعة، مشيرا إلى بعد أن يتجاوز الطفل عمر السنتين تكون عملية علاجه صعبة وفي حالة تقدم العمر تزداد صعوبة العلاج كثيرا".

وتحدث السيسي عن ضرورة التشخيص المبكر والعلاج، وهو ما قامت به الدولة في الأمراض الآخرى والتي تحدث عنها مثل "ضعف السمع" وزرع القوقعة".

واتخذت الدولة العديد من الخطوات الجادة للكشف المبكر وعلاج "ضعف السمع" و"عمل القوقعة"، حيث يكون زرع القوقعة حتى سن 5 سنوات ويحتاج جلسات تخاطب سنتين.

وأكد السيسي سابقا أن الدولة قامت بالاستجابة السريعة للحصول على الجهاز الخاص بالكشف على الأطفال فور ولادتهم لتحديد إذا كان هناك مشكلة بالسمع أم لا، نستطيع معالجة المسالة بشكل أفضل وأسرع"، معقبا: "مقولتش معندناش ميزانية، لا ده حق كل حد من أبناء المصريين، ده حق ابن بنتي وابن ابني".

عبدالفتاح السيسي السيسي علاج الضمور العضلي الضمور العضلي مبادرة حياة كريمة

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