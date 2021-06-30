"البحوث الإسلامية"يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب- مصراوي:

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القيادة السياسية الحكيمة والشعب المصري بجميع طوائفه؛ بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، والتي تمثل نقطة فارقة في تاريخ مصرنا الحبيبة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد -في بيان اليوم /الأربعاء- "إننا بحاجة ماسة لاستلهام روح ثورة 30 يونيو في الصمود والتعاون والعمل الجاد لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تتحقق على أرض مصر في الآونة الأخيرة، والتي تتطلب مزيدًا من الوعي بالتحديات المفروضة وكيفية مواجهتها، والقضاء عليها".

وأضاف عياد أن ثورة 30 يونيو أكدت على العلاقة القوية بين الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة وقوات الشرطة، والتي تضحي بكل ما تملك في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.