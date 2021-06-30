الرئيس السيسي: مصر استعادت هويتها الوطنية بثورة 30 يونيو

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكرى الـ8 لثورة 30 يونيو، إن مصر استعادت بثورة 30 يونيو هويتها الوطنية، وصوب بها شعبه العظيم إرادته، ليثبت ان إرادته صلبة ولا يمكن كسرها.

وأضاف السيسي، في كلمة له: أقول بكل ثقة أن ثورة الـ30 من يونيو مثلت نموذجا فريدا من الثورات الشعبية، حيث جسدت معاني وقيم غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض لها من تحديات، ولا يخفى عليكم أن الدولة واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية.