المركز الثقافي القبطي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. تعرف على أبرز إصداراته

كتب- مينا غالي:

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام، مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ52، الذي تنطلق فعالياته اليوم ويفتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح المركز الثقافي القبطي، أنه سيشارك في المعرض بمجموعة من الإصدارات من أبرزها: "كتاب مصادر وتاريخ ليتورجيات كنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية (الجزء الأول)، وكتاب علّم نفسك كيف تقرأ اللغة القبطية، وكتاب إثبات وجود الله، وكتاب الأقباط والمكتبات في العصور الفرعونية وما بعدها حتى العصور الوسطى".

وذكر المركز، أن جميع إصداراته حتى عام 2021، ستكون متاحة في صالة: 2 ، جناح: B40 في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.