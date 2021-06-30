وزيرة الصحة: بدء علاج مصابي الضمور العضلي الأسبوع المقبل

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء أنه سيتم البدء خلال الأسبوع المقبل في علاج الحالات المصابة من الأطفال بمرض الضمور العضلي، والتي تبلغ 204 حالات تم تسجيلها حتى الآن منها 57 حالة تحت سن السنتين، و32 حالة تستدعي العلاج على الفور.

جاء ذلك في كلمة الدكتورة هالة زايد خلال تفقد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقالت وزيرة الصحة إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية ستنطلق الشهر القادم في البلاد، مؤكدة أنه تم شراء الاجهزة اللازمة التي تقوم باستكشاف 19 نوعا من الأمراض الوراثية والجينية بشكل مبكر عند الأطفال حديثي الولادة.

وأكدت أن شركات الأدوية استجابت عقب المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمساهمة في علاج المصابين بمرض الضمور العضلي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة أدوية مرض الضمور العضلي، مضيفة أنه تم فتح حساب داخل صندوق تحيا مصر متخصص لعلاج مرضى حالات الضمور العضلي.

وأشارت إلى أنها دعت جميع الشركات التي تقوم بتصنيع نوعيات أخرى من الأدوية المعالجة التي تحسن من حياة الطفل خلال عمر السنتين، لافتة إلى أن هناك 4 شركات وطنية ستشارك في إنتاج أدوية هذا المرض، لأنها تعتبر من أغلى الأدوية في العالم.​