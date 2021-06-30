وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا نهاية العام

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح فيروس كورونا، بنهاية العام الجاري.

وأضافت خلال تفقد الرئيس السيسي، المعدات المشاركة في مشروع تطوير قرى الريف المصري، إن هناك توجيهات رئاسية بتوقيع عقود مع شركات دولية لتنفيذ المشروع القومي لتجميع مشتقات البلازما الذي يخدم مصر وإفريقيا.