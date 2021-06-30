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وزيرا الإسكان والتضامن الاجتماعي يبحثان تشغيل الحضانات والمنشآت الاجتماعية بالمدن الجديدة

10:35 ص الأربعاء 30 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث توفير وتشغيل مبانى الحضانات، وكذلك المنشآت الاجتماعية المختلفة بالمدن الجديدة، واستعراض موقف تأثيث وتسكين وحدات الإسكان البديل بعدد من مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تهدف من خلال التعاون مع جميع جهات الدولة، لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها، مشيراً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على إقامة المنشآت الخدمية المختلفة (تعليمية – صحية – أمنية – إدارية – غيرها) وتسلمها للجهات المسئولة عن تلك الخدمات لتشغيلها.

وتوجهت الدكتورة نيفين القباج، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، ومسئولى الوزارة وجهاتها المختلفة على التعاون المثمر بين الجانبين فى العديد من الملفات المشتركة، بما يحقق مصلحة المواطن، ويعمل على توفير الخدمات المختلفة لجميع المواطنين

عاصم الجزار وزارة الإسكان المنشآت الاجتماعية المجتمعات العمرانية نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي

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