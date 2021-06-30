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السيسي: الدولة ستتحمل علاج الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة بتكلفة 3 ملايين دولار لكل طفل

10:24 ص الأربعاء 30 يونيو 2021
السيسي: الدولة ستتحمل علاج الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة بتكلفة 3 ملايين دولار لكل طفل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقال الرئيس السيسي إن هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير من الدولة المصرية بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم (مرضى الضمور العضلي)، وبالتالي تحركت الدولة ووقعت اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض.

وأضاف أن الدولة ستبدأ بالكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال حتى يتم التشخيص والعلاج مبكرا وسنبدأ بالحالات العمرية من 6 شهور وحتى 12 شهرا، لأن العلاج في هذه الحالة سيستجيب بسرعة، مشيرا إلى أنه بعد تجاوز الطفل عمر السنتين تكون عملية علاجه صعبة، وفي حالة تقدم العمر تزداد صعوبة العلاج كثيرا.

وطالب الرئيس السيسي منظمات المجتمع المدني بالمشاركة والمساهمة في هذا المشروع من خلال صندوق حياة كريمة، لافتا إلى أن تكلفة علاج الطفل الواحد تبلغ 3 ملايين دولار، وإذا تم علاج 10 أطفال ستكون التكلفة 450 مليون جنيه مصري.​

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