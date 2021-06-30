Masrawy logo white

السيسي يتفقد المعدات والمركبات والآلات الهندسية المشاركة في مبادرة حياة كريمة

10:05 ص الأربعاء 30 يونيو 2021
السيسي يتفقد المعدات والمركبات والآلات الهندسية المشاركة في مبادرة حياة كريمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة.

وكان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.

عبدالفتاح السيسي السيسي مصطفي مدبولي مجلس الوزراء مبادرة حياة كريمة المركبات المعدات قرى الريف المصري

الخبر التالى:

السيسي: الدولة ستتحمل علاج الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة بتكلفة 3 ملايين دولار لكل طفل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
261

إصابات اليوم

23

وفيات اليوم

323

متعافون اليوم

281031

إجمالي الإصابات

16148

إجمالي الوفيات

210805

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. السيسي يتفقد المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة حياة كريمة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا