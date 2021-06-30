السيسي يتفقد المعدات والمركبات والآلات الهندسية المشاركة في مبادرة حياة كريمة
كتب- مصراوي:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة.
وكان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.
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