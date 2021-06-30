البدء بـ10 حالات.. وزيرة الصحة: إنشاء 4 شركات لإنتاج علاج الضمور العضلي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من المقرر، أن يتم البدء في علاج حالات الضمور العضلي للأطفال بداية من الأسبوع القادم، وذلك من خلال البدء بـ10 حالات.

أضافت وزيرة الصحة، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمعدات المشاركة في مشروع تطوير قرى الريف المصري، أن الوزارة وضعت آلية مع صندوق تحيا مصر لتوفير علاج الضمور العضلي، موضحة أنه من المقرر أن يتم دخول 4 شركات مصرية، في إنتاج علاجات الضمور العضلي التي تُعد أغلى العلاجات في العالم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مرض الضمور العضلي يمكن علاجه من خلال الكشف المبكر عن هذا المرض في الشهور الأولى من ميلاد الطفل، مشيرًا إلى أن تكلفة علاج الطفل الواحد من مرض "الضمور العضلي" يصل إلى 3 ملايين دولار ويمكن علاج الطفل في السنة الأولى.