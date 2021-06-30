السيسي: الدولة ستتحمل تكاليف علاج مرض الضمور العضلي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده معدات مشروع حياة كريمة، إن الدولة ستتحمل تكاليف علاج الضمور العضلي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والتبرعات لصالح صندوق تحيا مصر.

وأضاف:"ده موضوع فيه وسائل للكشف المبكر في المرض ده في الشهور الأوائل من ميلاد الطفل ولو عرفنا كده ليه العلاج الذي يصل إلى 3 ملايين دولار للطفل الواحد".

وتابع: "ممكن يبقا فيه علاج والدولة تتحمل ده.. وبطالب كل من له قلب ومنظمات المجتمع المدني، عملنا اتفاق والأمور ماشية والأطفال اللى ممكن يتم علاجهم، لكن الأفضل العلاج حتى سنة من ميلاد الطفل لأن بعد كده الأمور بتتصعب.. اختبار وفحص ما بعد الولادة زى ما عملنا في السمع والقوقعة للحصول على أفضل نتيجة".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لحالة الشاب إسحاق غالي، المصاب بضمور في العضلات وتضخم بالكبد، وابنه أنطونيوس البالغ من العمر 5 سنوات والمولود بدون قرنية و يحتاج لعملية جراحية عاجلة.

ووجه الرئيس بتلبية كل احتياجات الأب وابنه، و علاجهما على نفقة الدولة.

وأوضح المواطن إسحاق غالي، أنه يعاني من ضمور في العضلات، بدأ معه بشلل في رجله اليمنى حتى انتشر في باقي جسده.