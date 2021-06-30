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ماشيين بكرم ربنا.. السيسي يكشف عن مشروع حلمه منذ أن كان وزيرا للدفاع

09:58 ص الأربعاء 30 يونيو 2021
ماشيين بكرم ربنا.. السيسي يكشف عن مشروع حلمه منذ أن كان وزيرا للدفاع

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كان يحلم بمشروع إنتاج مشتقات البلازما وقتما كان وزيرا للدفاع، منذ نحو 8 سنوات.

وأضاف على هامش تفقد معدات مبادرة حياة كريمة: "الموضوع ده مهم ولازم ييجي وتفهموه بشكل جيد، عشان فيه ناس بتتكلم بشكل غير صحيح بحسن نية، وفيه ناس بسوء نية.. هذا الموضوع لو فهمناه صح هيبقى فيه فرصة كبيرة جدا، وفيه دول كتير مقدرتش تدخله، زي مثلا سمعتنا في فيروس سي، وده خلاص بقينا دولة خالية من فيروس سي، مُصرين نتابع الفحوصات والعلاج لأي إنسان، يصاب بهذه الأمراض.. مرة تانية ده مشروع مهم".

وتابع السيسي: "مش هنسى أبدا أوجه الشكر والحمد لله، على دعمه وكرمه ونصره وعطفه ورحمته بينا، إحنا ماشيين بكرم الله، ولي الشرف إني أقول كده، ويا رب ما يحرمني من شرف رحمته، فلك الحمد يا رب حتى ترضى".​

عبدالفتاح السيسي السيسي مشتقات البلازما وزارة الدفاع مبادرة حياة كريمة

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