ما بين 225 لـ258.. ننشر تنسيق القبول في الثانوية العامة بالمحافظات

كتب- أسامة علي:

أعلن عدد من المديريات التعليمية، مجموع الدرجات لتنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة.

وتباينت مجاميع القبول بالثانوية العامة في المحافظات، وتراوحت درجات القبول ما بين 225 درجة كحد أدنى إلى 258، درجة كحد أقصى.

وتنتظر باقي المديريات التعليمية، من إجراء الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، لتحديد مجموع درجات التنسيق للثانوية العامة.

وينشر مصراوي أبرز المحافظات التي اعتمدت تنسيق القبول بالثانوية العامة:

238 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد تنسيق الثانوية العامة والخدمات

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنسيق القبول بمرحلة الثانوية العامة للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 238 درجة بواقع نسبة 85%.

وحدد المحافظ مجموع 217 درجة للثانوي العام خدمات بواقع نسبة 77.5%، فيما يتم القبول بالثانوي الخاص بحد أدني مجموع 140 درجة، أي ما يعادل 50%.

محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام

اعتمد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي (عام - خاص - خاص فندقي - الفني) للعام الدراسي 21/ 22.

تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (236) درجة، الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص (175) درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي (155) درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيتها طبقا للجدول المرفق.

240 درجة للقبول بالثانوية العامة في بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 240 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، بناءً على مذكرة تقدمت بها، وكيلة وزارة التربية والتعليم، سهام يوسف بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

محافظ كفرالشيخ يعتمد تنسيق الثانوية العامة

أكد المتحدث الرسمي باسم محافظ كفرالشيخ، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن درجة قبول الطلاب بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي المقبل 2021- 2022، بمدن وقرى المحافظة، تحددت بـ252 درجة، والثانوي العام منازل بـ240 درجة، والثانوي العام خدمات بـ200 درجة، والثانوي العام خاص بـ170 درجة.

محافظ قنا يعتمد الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانوية

أوضح محافظ قنا أنه جرى تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ليكون 248 درجة بجميع المدارس الحكومية على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها وذلك طبقا للائحة كل مدرسة.

وأضاف الداودي أنه جرى تنسيق التعليم الفني بحيث تبدأ المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الـ5 سنوات بحد أدنى 240 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنات نظام الـ5 سنوات بحد أدنى 220 درجة، وتنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الـ3 سنوات 200 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الـ3 سنوات 190 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية للبنات نظام الـ3 سنوات 140 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام ميكانيكا نظام الـ3 سنوات 180 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام زخرفية نظام الـ3 سنوات 120 درجة والتدريب المزدوج صناعي ميكانيكا نظام الـ3 سنوات 190 درجة، والتدريب المزدوج صناعي زخرفة نظام الـ3 سنوات 180 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي 170 درجة.

258 درجة.. تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة في سوهاج

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إنه جرى تحديد 258 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوي العام للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، وتحديد 230 درجة كحد أدني للطلاب دارسي اللغة الفرنسية.

بمجموع 230 درجة.. محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

اعتمد، محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، اليوم الاثنين، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2021/ 2022، حيث تم تحديد مجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 190 كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوى العام، ومجموع 180 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.

محافظ جنوب سيناء يعتمد تنسيق القبول للثانوي العامة والفنية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 225 درجة، لمدن طور سيناء، ورأس سدر، وأبوزنيمة، وسانت كاترين، ودهب، و220 درجة لمدن أبورديس، وشرم الشيخ، ونويبع.

محافظة القليوبية

اعتمد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي (عام) بحد أدنى للقبول بالثانوي العام (235 درجة).

محافظة الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2022 بمجموع 250 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام ويهنئ أبناءه الطلاب والطالبات.

أقرء ايضا..

مصدر بـ"تعليم الجيزة" يكشف مجموع وموعد تنسيق القبول بالثانوية العامة

مصدر بـ"تعليم القاهرة" يكشف موعد إعلان تنسيق القبول بالمدارس الثانوية



"تعليم السويس" تكشف موعد إعلان تنسيق القبول بالثانوية العامة