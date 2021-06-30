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استمرار الحرارة الشديدة اليوم وغدًا

09:00 ص الأربعاء 30 يونيو 2021
استمرار الحرارة الشديدة اليوم وغدًا

طقس شديد الحرارة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء وغدًا الخميس.

وفق بيان الهيئة، يسود الأربعاء طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حال على السواحل الشمالية.

وتكون الظواهر الجوية عبارة عن نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تتكون الشبورة المائية الخفيفة على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 38- 25، السواحل الشمالية 32- 23، جنوب سيناء 40 - 28، شمال الصعيد 39 - 25، جنوب الصعيد 44 - 27.

وأكدت الهيئة أن طقس الخميس، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حال على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء، وتتكون الشبورة المائية الخفيفة على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحر والسواحل الشمالية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 39- 25، السواحل الشمالية 35- 23، جنوب سيناء 41- 28، شمال الصعيد 41- 25، جنوب الصعيد 44 - 27.​

طقس شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الوجه البحري درجات الحرارة

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