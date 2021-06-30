هل تمنح الكهرباء مهلة إضافية لتحويل الممارسات لعدادات كودية؟ الوزير يجيب

كتب - محمد صلاح:

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لن يتم منح أي ممد إضافية جديدة مرة أخرى فيما يتعلق بالتقدم على طلبات تحويل الممارسة لعدادات كودية، مشددًا على أن اليوم الخميس نهاية الشهر الحالي، سيتم إغلاق تلقى طلبات تحويل الممارسات لعدادات كودية عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء نهائيًا.

وأضاف وزير الكهرباء، لمصراوي، أن الوزارة منحت أكثر من 3 مهلات مختلفة للمواطنين المخالفين والراغبين في توفيق أوضاعهم من خلال التقدم بطلبات للتحول من نظام المحاسبة بالممارسة لعدادات كودية بشركات التوزيع المختلفة وذلك حتى يستطيع كل مواطن دفع أو سداد ما يستهلكه شهريًا من الكهرباء.

وتابع: "من بين أهداف تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلي لمستخدمي نظام الممارسة وليس سند ملكية للمواطن المخالف، لافتًا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن".​