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العظمى 45.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام

05:00 ص الأربعاء 30 يونيو 2021
العظمى 45.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام

طقس شديد الحرارة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الأربعاء إلى الإثنين المقبل.

وحسب بيان الهيئة ستكون حالة الطقس على النحو التالي:

- يمتد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء ويؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

- يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنـوب سينـاء وجنـوب البـلاد حار على السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البـحـري وجنـوب سيناء وجنـوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيد نتراوح من (3 :4 ) درجات.

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال هذه الفترة من 37 إلى 40 درجة، والسواحل الشمالية 30 إلى 33 درجة، وجنوب سيناء 39 إلى 41 دجرة، وجنوب البلاد 43 إلى 45 درجة.

- وتسجل نسب الرطوبة على القاهرة 80% إلى 85%، والسواحل الشمالية 90% : 95%، جنوب البلاد 40% إلى 50%.​

طقس شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية

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