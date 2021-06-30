آخر مهلة غدًا.. ننشر الأوراق المطلوبة لتسجيل العاملين بالسياحة في المنظومة الأمنية

كتب - يوسف عفيفي:

طالب عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، بسرعة إتمام عمليات التسجيل لعمالها، لتجنب صدور قرار بمعاقبة المنشأة، لافتًا إلى أن آخر موعد للتسجيل غدا الأربعاء الموافق 30 يونيو.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير وزارة السياحة والآثار، المنشآت والمطاعم السياحية من عدم قيامها بتسجيل بيانات العاملين بمنشآتها بقاعدة بيانات المنظومة الأمنية بالوزارة.

وأوضح المصري، لمصراوي، أن البيانات المطلوبة من المنشآة في الوقت الحالي تتمثل في (اسم العامل رباعي، واسم الأم ثلاثي، والعنوان بالكامل، والرقم القومي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة).

وأكد أنه في حالة مخالفة المنشأة لهذه التعليمات والتوجيهات سيتم توقيع عقوبات عليها، وستضطر الغرفة آسفة بوقف إجراء أية معاملات لها ومعها لحين رفع الإيقاف.

وأشار المصري، إلى أن الغرفة خاطبت أعضائها من خلال كتب دورية تم تعميمها على الجميع أكدت فيها على ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بجميع المنشآت والمطاعم السياحية، على وجه السرعة، وإدراج هذه البيانات على النظام المخصص لذلك والمعروف باسم المنظومة الأمنية.

وأوضح أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم في القطاع بعدها، لافتاً إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب المنشأة أو الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد لبيان صلاحيته من الناحية الأمنية للعمل بالنشاط السياحي من عدمه.

وشدد المصري، على أن المشروع سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.

وأكد أن وزارة السياحة والآثار، ستصدر قرارات بمعاقبة المنشآت التي لم تُسجل أحداً أو سجلت جزءاً قليلاً جداً من العاملين بها، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1973 فى المادة الـ 19 والذي منح وزارة السياحة الحق في وقف نشاط وإغلاق المنشأة فى حالة عدم الإدلاء أو الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشي الضبط القضائي أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل.​