Masrawy logo white

وزيرة التضامن تصل إلى موقع حريق المؤسسة العقابية في المرج

11:16 م الخميس 03 يونيو 2021
وزيرة التضامن تصل إلى موقع حريق المؤسسة العقابية في المرج

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب- يوسف عفيفي:

وصلت وزير التضامن الدكتورة نيفين القباج إلى موقع حادث حريق المؤسسة العقابية في المرج، والذي راح ضحيته 6 أطفال وأصيب 19 آخرين.

وكان اللواء إيهاب زهني، رئيس حي المرج كشف تفاصيل حريق ضخم نشب بإحدى المؤسسات العقابية في نطاق الحي.

وقال زهني لمصراوي، إن الحريق أسفر عن مصرع 6 أطفال محترقين وليس بسبب الاختناق، فضلًا عن إصابة طفل آخر.

وأضاف رئيس الحي، أنه تمت السيطرة على الخريق بالكامل وإجراء عمليات التبريد عقب إطفاء النيران.

وحول سبب ذلك، قال إنه لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن، وتوجد لجنة من المعمل الجنائي لبيان السبب الحقيقي.

اقرأ أيضًا..

- "طفل حالته خطيرة وسبب الحريق".. رئيس حي المرج يكشف تفاصيل جديدة في حريق المؤسسة العقابية

- حريق ضخم بالمؤسسة العقايبة بالمرج.. ومصرع 6 أطفال

نيفين القباج وزيرة التضامن حريق المؤسسة العقابية في المرج حريق المؤسسة العقابية

الخبر التالى:

ظهور علاء وجمال مبارك في فرح ابنة عصام الحضري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

668

متعافون اليوم

264557

إجمالي الإصابات

15178

إجمالي الوفيات

193491

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الانخفاض مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا