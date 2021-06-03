وزراء الآثار والصحة والطيران ومحافظ البحر الأحمر يتفقدون مكتب تنشيط السياحة بالغردقة

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار برفقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال زيارتهم اليوم لمدينة الغردقة.

وبحسب بيان اليوم، تم تزويد المكتب بالفرق الطبية والأجهزة المعملية اللازمة لتخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحاليل PCR واختبار (Antigen) للسائحين عند المغادرة وفقاً لمتطلبات دولهم، وذلك اسهاماً من وزارة السياحة والآثار للحد من التكدس بالمطار.

والتقى الوزراء والمحافظ خلال تفقدهم للمكتب بمجموعة من السائحين الألمان أثناء إجراءهم لتحاليل PCR، والذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة مدينة الغردقة التي تتمتع بطبيعة ساحرة وجو دافئ حيث مارسوا رياضة الغطس في مياه بحرها الصافية والغنية بالأسماك والشعاب المرجانية الملونة والفريدة.

وأشادوا بما شاهدوه من التزام تام على أرض الواقع في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تداعيات فيروس كورونا منذ لحظة وصولهم المطار وخلال فترة إقامتهم، كما حرصوا علي التقاط صورة تذكارية معهم.

جدير بالذكر، أن وزراء السياحة والآثار والصحة والسكان والطيران المدني ومحافظ البحر الأحمر أعلنوا اليوم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين في القطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالأمصال المضادة لفيروس كورونا.