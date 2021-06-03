"طفل حالته خطيرة وسبب الحريق".. رئيس حي المرج يكشف تفاصيل جديدة في حريق المؤسسة العقابية

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء إيهاب زهني، رئيس حي المرج تفاصيل حريق ضخم نشب بإحدى المؤسسات العقابية في نطاق الحي.

وقال، زهني لـ"مصراوي"، إن الحريق أسفر عن مصرع 6 أطفال محترقين، وليس بسبب الاختناق، فضلًا عن إصابة طفل آخر.

وأضاف رئيس الحي، أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل وإجراء عمليات التبريد عقب إطفاء النيران.

وحول سبب ذلك، قال إنه لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن، وتوجد لجنة من المعمل الجنائي لبيان السبب الحقيقي.