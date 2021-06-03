مصرع 6 أطفال.. برلماني يكشف تفاصيل حريق المؤسسة العقابية في المرج

كتب- محمد سامي:

كشف النائب أحمد علي عضو البرلمان عن دائرة المرج، تفاصيل حريق المؤسسة العقابية في المرج، الذي اندلع اليوم الخميس.

وقال علي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حريقًا اندلع في أحد عنابر المؤسسة، أدى لمصرع 6 أطفال، بينما نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ 19 آخرين، مضيفًا أن هناك طفلين في حالة صحية خطرة.

وأفاد مصدر أمني، بأن المعاينة الأولية أشارت إلى حدوث حريق داخل العنبر الذي كان يتواجد به 25 طفلًا، ولقي 6 أطفال مصرعهم فيما تمكنت قوات الأمن من إنقاذ 19 آخرين.​