"في القراءة حياة".. تغيير شعار معرض الكتاب وإلغاء النشاط الثقافي

(مصراوي):

اجتمعت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 52، المقرر إقامته تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وقامت اللجنة بمناقشة برنامج الفعاليات الثقافية والفنية بالمعرض طبقا للمستجدات، وبعد عرض ما وصلت إليه اللجنة الإدارية العليا من ترتيبات وإجراءات انتهت اللجنة إلى ما يلي:

تأجيل شخصيتا المعرض وضيف الشرف ومحور "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" إلى الدورة التالية للمعرض (دورة 2022).

اعتماد شعار جديد للدورة الـ 52 وهو "في القراءة حياة".

إقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب.

مناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على أن تعاود اللجنة اجتماعها في وقتٍ لاحق لاستكمال الترتيبات الخاصة بالأنشطة الثقافية والفنية التي تم اقتراحها.

وذلك بحضور د. هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، د. أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة، د. شوكت المصري، د. محمد عفيفي صبرى فواز، ناصر عبدالمنعم، محمد صلاح العزب.