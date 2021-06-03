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انقطاع مياه الشرب عن 14 منطقة في الجيزة لمدة 12 ساعة

09:56 م الخميس 03 يونيو 2021
انقطاع مياه الشرب عن 14 منطقة في الجيزة لمدة 12 ساعة

انقطاع مياه الشرب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (المسابك– عزية المفتي– مدينة السادات– أرض الحداد- شارع الاعتماد– من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل– العروبة ومتفرعاتها– امتداد المعهد الديني– امتداد سيدي عبدالعزيز– ما بين العروبة والدائري نزلة القومية– منطقة مسجد الخولي– منطقة داير الناحية– منطقة متولي الشعراوي– شارع القومية العربية) لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 2021/6/4 حتى الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 2021/6/5.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى طلب الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق "القومية"، ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع مياه الشرب الجيزة الهيئة القومية للأنفاق محطة مترو الأنفاق

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