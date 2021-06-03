فيديو.. الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولي للوقاية من كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان فيديو، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، يكشف الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مطار الغردقة الدولي للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على توفير لقاح فيروس_كورونا لجميع فئات المجتمع لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى توافد السائحين الأجانب إلى معامل التحاليل التي تم تخصيصها بالهيئة العامة لتنشيط السياحة بالغردقة لإجراء تحليل فيروس كورونا PCR وعمل الاختبار السريع للفيروس Antigen rapid tests ...

كما أشارت إلى توفير عيادات متنقلة أمام الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالغردقة، لتلقي كبار السن لقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم في وجود وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار.