ليس من بينها مصر.. تاج الدين: 101 إصابة بـ"الفطر الأسود" في هذه الدول

(مصراوي):

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن مصر تشهد حاليًا بداية تخطي ذروة الموجة الثالثة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الدولة أدارت أزمة كورونا بكفاءة واحترافية بفضل دعم ومتابعة الرئيس السيسي، وتوفير كافة متطلبات مواجهة الأزمة، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وجهود وتضحيات الجيش الأبيض من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي.

وأكد "تاج الدين" في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الخميس أن هناك إقبالاً كبيراً الآن على تلقي اللقاح من جانب المواطنين والمؤسسات، نتيجة التوعية الإعلامية وتوفير كميات كبيرة من اللقاحات.

وعن مرض" الفطر الأسود" أكد تاج الدين أنه مرض قديم، ولكن لوحظ تزايد الحالات التي تم رصدها لدى المصابين بكورونا، وبلغ إجمالي الحالات في العالم (101) حالة منهم (82) حالة في الهند، حيث يصيب مرضى السكر بصفة أساسية خاصة الذكور منهم.

عن خطة الدولة بشأن اللقاحات، قال تاج الدين إن هذه المرحلة تشهد إقبالًا جماعيًا ومؤسسيًا وفرديًا للحصول على اللقاحات نتيجة التوعية الإعلامية والإعلان عن توفر كميات متزايدة من هذه اللقاحات، مشيراً إلى سعي الدولة المستمر لتوفير لقاحات فيروس كورونا وتنويع مصادر الحصول على هذه اللقاحات للمساهمة في حماية المواطنين من مخاطر هذا الوباء تسعي مصر للحصول على اللقاحات من مصادر متعددة لضمان استخدام اللقاحات لأكبر عدد من المواطنين، وبالاتفاق مع إحدى الشركات الصينية ستبدأ (شركة الامصال واللقاحات فاكسيرا) في تصنيع بعض اللقاحات مما يزيد من قدرة مصر على توفير كم أكبر من اللقاحات وتوطين تقنيات هذه اللقاحات في مصر، حيث تسعي مصر لاستخدام اللقاحات ضد فيروس كورونا لنحو (%40) من السكان عام 2021، وتم حتى الآن استخدام اللقاحات لحوالي (2.5) مليون مواطن من الفئات التي لها أولوية مثل (الكوادر الطبية – كبار السن – مرضي الامراض المزمنة) مثل مرضي القلب والصدر والأورام ومستخدمي ادوية المناعة ثم الفئات الأخرى.

عن وجود نوع من الفطريات يُطلق عليه اسم (الفطر الأسود) والذي أصاب بعض الحالات المصابة بتداعيات فيروس كورونا في الهند وبعض دول العالم، قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية: "رصدت بالفعل زيادة في حالات الإصابة بفطر ميكورمايكوزيز (mucormycosis) في المرضي بمرض كوفيد-19، وهذا الفطر من فصائل الفطريات المعروفة أي انه ليس فطرًا جديدًا، وحتى الآن الحالات التي رصدت عالميًا عددها (101 مائة وواحد حالة) منها (82 حالة) في الهند وحدها، ووجد أن مرض السكر كان العامل المشترك كمرض مصاحب للإصابة بالكورونا في (%80) من الحالات، بالإضافة إلى أن (%76.3) من الحالات استخدم في علاجهم مركبات الكورتيزون، علمًا أن مركبات الكورتيزون هي من الأدوية الحيوية القصوى في الكثير من الحالات، كما وجد أن نسبة انتشار هذا الفطر أكثر في الذكور بنسبة (%78.9) إصابة وإصابة الأنف والعين (تجويف العين والعين) في (%56.7) من الحالات، ونسبة الوفاة في هذه الحالات التي رصدت كانت (%30.7)، وهذه السلالة من الفطريات تم وصفها منذ عام (1885) وتم تسمية الفطر بالاسم الحالي ميكورمايكوزيز mucormycosis)) عام 1957 أي أنه فطر موجود ومعروف، وتوجد بعض الادوية التي تعالج هذه الإصابات".

أما عدد الحالات التي رصدت وتأكد التشخيص حتى الآن فهى كالتالي: الهند (82 حالة) الولايات المتحدة (9 حالات) إيران (3 حالات) ثم حالة واحدة في كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والبرازيل، وتركيا، والمكسيك، والنمسا.