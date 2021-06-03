عوض تاج الدين: مرضى السكر من الذكور الأكثر إصابة بالفطر الأسود

(مصراوي):

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن مصر تشهد حاليًا بداية تخطي ذروة الموجة الثالثة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الدولة أدارت أزمة كورونا بكفاءة واحترافية بفضل دعم ومتابعة الرئيس السيسي، وتوفير كافة متطلبات مواجهة الأزمة، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وجهود وتضحيات الجيش الأبيض من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي.

وأكد "تاج الدين" في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الخميس أن هناك إقبالاً كبيراً الآن على تلقي اللقاح من جانب المواطنين والمؤسسات، نتيجة التوعية الإعلامية وتوفير كميات كبيرة من اللقاحات.

وعن مرض" الفطر الأسود" أكد تاج الدين أنه مرض قديم، ولكن لوحظ تزايد الحالات التي تم رصدها لدى المصابين بكورونا، وبلغ إجمالي الحالات في العالم (101) حالة منهم (82) حالة في الهند، حيث يصيب مرضى السكر بصفة أساسية خاصة الذكور منهم.