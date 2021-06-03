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حزب "مستقبل وطن" يعزي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في وفاة والدته

06:59 م الخميس 03 يونيو 2021
حزب "مستقبل وطن" يعزي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في وفاة والدته

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

(مصراوي):

تقدم أعضاء مجلس النواب من حزب مستقبل وطن، بالعزاء للمستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ في وفاة والدته.

كما تقدم المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب بخالص العزاء، بالإضافة إلى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببرقيات تعزية لمجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها والدته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتوفت مساء اليوم الخميس والدة رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، على أن تقام مراسم الجنازة غدًا الجمعة بمسجد المشير طنطاوي ليتم الدفن بمقابر الأسرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

مجلس النواب حزب مستقبل وطن عبدالوهاب عبدالرزاق مجلس الشيوخ حنفي الجبالي

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