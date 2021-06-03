وزراء السياحة والصحة والطيران يعلنون جاهزية الغردقة لاستقبال السياحة الخارجية

كتب- يوسف عفيفي:

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، مدينة الغردقة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المطار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، استعدادًا لاستقبال السياحة الخارجية.

وبحسب بيان اليوم، رافق الوزراء، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، خلال تفقدهم الحجر الصحي في المطار، وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك.

واطمأن الوزراء، على إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة، كما تفقدوا مواقع الخدمة المدنية والمطافئ، وأشادوا بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار كلٍ في موقعه.

كما تفقد الوزراء، مقر هيئة تنشيط السياحة فرع البحر الأحمر، الكائنة في الممشى السياحي بمدينة الغردقة المخصص لسحب عينات تحليل pcr للسياح المغادرين.

ومن جانبه أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن اختيار المقر جاء بالتنسيق مع وزيري السياحة والصحة، استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به.

وأوضح أن المقر الجديد لسحب العينات الموجود في الممشى السياحي يتميز بقربه من المناطق السياحية والفنادق ويسع عدداً كبيراً من الراغبين في سحب العينات، وكان له أثراً كبيراً في التيسير على السائحين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

واطمأن الوزراء أيضًا، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في قرية ريكسوس مجاويش.

وعقد الوزراء، لقاء موسع مع المستثمرين بحضور رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب نورا علي، ورئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة (النائب سيد قاسم، محمد عبدالمقصود، محمد سعيد الدابي، علي نور، ايلاريا سمير حارس)، لمناقشة عدد من الأمور الهامة المتعلقة باستعدادات عودة السياحة الخارجية، وأبرزها مناقشة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل صارم ودقيق، إضافة إلى تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي، حيث أعلنوا جاهزية الغردقة لإستقبال السياحة الخارجية.

رافقهم خلال الزيارة، المحافظ، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور تامر مرعي، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالمحافظة منال صلاح، ومدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة أيمن البحراوي، والمستشار الإعلامي للمحافظة محمد مخلوف، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.