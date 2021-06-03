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ظاهرة تضرب 10 مناطق.. الأرصاد تصدر تحذيرا جويا من الجمعة حتى الأحد

04:48 م الخميس 03 يونيو 2021
ظاهرة تضرب 10 مناطق.. الأرصاد تصدر تحذيرا جويا من الجمعة حتى الأحد

الأرصاد تصدر تحذيرا جويا من الجمعة حتى الأحد

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا جويا من الجمعة الموافق 4 يونيو وحتى الأحد الموافق 6 يونيو 2021.

وقالت الهيئة، في بيان لها، أن منطقة خليج السويس "رأس سدر - الطور - الزعفرانة - رأس غارب - رأس شقير - الجونة - الغردقة"، ومنطقة خليج العقبة "طابا - نويبع - دهب"، تتعرض لنشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية واضطراب الملاحة البحرية.

وتتراوح سرعة الرياح من 60 لـ 80 كم في الساعة، والرؤية الأفقية من 2000 لـ 3000 متر، وارتفاع الموج على خليج السويس والعقبة 5.3 متر، وعلى البحر الأحمر 4.3 متر.

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