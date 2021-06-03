"مزيج".. رئيس الوزراء: امتحانات الثانوية العامة ورقية وإلكترونية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بدأت منذ عامين في تنفيذ منظومة جديدة للثانوية العامة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: أجرينا عدة امتحانات تجريبية وكنا نتابع مدى جاهزية الشبكات والخوادم والبنية الأساسية التي تكلفت مليارات.

وتابع: كل اللي يهمنا هو استقرار أداء الامتحان وألا تحدث أي مشكلة لأي طالب.. ووصلنا إلى يقين أن الشبكة الرقمية ثابتة وأصبحنا مطمئنين لثباتها".

واختتم: "الرئيس كان حريصا على أن نكون مطمئنين لنظام الامتحانات، وكان توجيه الرئيس أن يكون الامتحان مزيجا من الامتحان الورقي والإلكتروني".