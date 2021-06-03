وفاة الراهب القس فليمون الصموئيلي.. والثقافي القبطي يقدم التعازي

كتب- مينا غالي:

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اليوم الخميس، وفاة الراهب القس فليمون الصموئيلي.

وتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة الأنبا إرميا، بالعزاء لنيافة الأنبا باسيليوس رئيس دير الأنبا صموئيل المعترف العامر بجبل القلمون ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الأب المبارك الراهب القس فليمون الصموئيلى، طالبين من الله نياحا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأولاده ومحبيه.​