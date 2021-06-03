إعادة الهيكلة.. 4 قرارات من المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن مؤسساتها الصحفية والإعلامية

كتب- مينا غالي:

اتخذ مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجديد، برئاسة حسن عبدالله، مجموعة من القرارات الخاصة بإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لإدارة المجموعة، والتي شهدت تغييرات في قياداتها منذ الاجتماع الأول لمجلس الإدارة 31 مايو الماضي.

ويستعرض مصراوي، القرارات الجديدة على النحو التالي:

1- قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اجتماعه الأول 31 مايو، تعيين أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع.

2- قرر مجلس إدارة المتحدة أيضًا، تعيين خالد صلاح مساعدا لرئيس مجلس إدارة الشركة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية.

3- في 1 يونيو، أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين نشوى جاد، في منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمنصة الرقمية "Watch It"، وذلك في إطار خطة التطوير التي تجريها الشركة داخل جميع قطاعاتها.

4- كما قرر مجلس إدارة الشركة أمس 2 يونيو، تعيين الدكتور محمد خضر علي، في منصب رئيس شبكة قنوات سي بي سي، وذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقدته السبت الماضي، عن محاور العمل المستقبلي لها خلال الفترة المقبلة والتي تمثلت في:

1- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة حسن عبدالله.

2- البدء في اتخاذ إجراءات للتمهيد لطرح أسهم الشركة في البورصة المصرية وتشكيل لجنة للاستثمار.

3- إنشاء صندوق مخاطر للعاملين في مهنة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المختلفة.

4- تعيين هيئة استشارية لتضم ذوي الخبرة في المجالات المختلفة من خارج تشكيل الشركات.

5- إعادة تشكيل الهيكل الإداري في شركات المجموعة.

6- فتح باب التعاون مع كافة المبدعين والمتميزين من أفراد وشركات تعمل في مجال الإعلام وخدماته.

7- إطلاق مسابقة وجائزة المتحدة لسيناريو الدراما التليفزيونية والمنصات الرقمية والأطفال.