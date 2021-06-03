Masrawy logo white

وزيرة الصحة: تطعيم 100% من العاملين بالسياحة في البحر الأحمر وجنوب سيناء بلقاح كورونا

12:39 م الخميس 03 يونيو 2021
وزيرة الصحة: تطعيم 100% من العاملين بالسياحة في البحر الأحمر وجنوب سيناء بلقاح كورونا

هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إعطاء لقاح كورونا لـ 100% من العاملين في قطاع السياحة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية للوزيرة صباح اليوم الخميس.

وتواصل وزارة الصحة جهود توفير اللقاحات لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.

كما تستهدف الحكومة بدء أول إنتاج من لقاحات كورونا داخل مصر خلال الشهر الجاري بالتعاون مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات كورونا.

هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لقاح كورونا قطاع السياحة جنوب سيناء

الخبر التالى:

رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يكلف بتجهيز شاطئ المدينة وتوفير ما يلزم لاستقبال المصطافين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

668

متعافون اليوم

264557

إجمالي الإصابات

15178

إجمالي الوفيات

193491

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا