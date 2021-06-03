وزيرة الصحة: تطعيم 100% من العاملين بالسياحة في البحر الأحمر وجنوب سيناء بلقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إعطاء لقاح كورونا لـ 100% من العاملين في قطاع السياحة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية للوزيرة صباح اليوم الخميس.

وتواصل وزارة الصحة جهود توفير اللقاحات لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.

كما تستهدف الحكومة بدء أول إنتاج من لقاحات كورونا داخل مصر خلال الشهر الجاري بالتعاون مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات كورونا.

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