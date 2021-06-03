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الطيار إيهاب الطحطاوي رئيسا لأكاديمية مصر للطيران للتدريب

12:29 م الخميس 03 يونيو 2021
الطيار إيهاب الطحطاوي رئيسا لأكاديمية مصر للطيران للتدريب

الطيار إيهاب الطحطاوي

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف الطيار إيهاب الطحطاوي، للعمل رئيسا لأكاديمية الشركة للتدريب، وذلك خلفا للطيار عبدالهادي الشقنقيري، الذي تقدم له الطيار عمرو أبوالعينين بالشكر والتقدير على جهوده خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الطيار إيهاب الطحطاوي، قائد طراز ثقيل بقطاع العمليات الجوية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية، وشغل عدة مناصب بقطاع الطيران المدني، منها مدير عام مركز العمليات المتكامل IOCC، ومدير عام تخطيط الشبكات بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية، ثم رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية من منظمات الطيران المدني الدولية.

إيهاب الطحطاوي أكاديمية مصر للطيران عمرو أبوالعينين

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