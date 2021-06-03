لتعويض المحلات المتعارضة مع محور الفردوس.. محافظ القاهرة يتفقد السوق الجديد بمدينة نصر

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأعمال الجارية بالسوق الجديد، والذي تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بجوار مسجد أبوالمكارم الزغل بمدينة نصر.

يذكر أن هذا السوق يشمل 42 محلا أقامتها محافظة القاهرة، بديلاً عن المحلات المتعارضة مع كوبري محور الفردوس.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ورئيسة حي غرب مدينة نصر.​