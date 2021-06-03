الشكاوى الحكومية تتعاون مع الجهات المعنية لحل حزمة من مشكلات المواطنين

كتب- محمد غايات:

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، في التعامل مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإزالة أسباب تلك الاستغاثات والشكاوى.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن من بين ما تم رصده والتعامل معه، شكوى رصدها فريق عمل المنظومة تمثلت في منشور متداول بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يشير إلى وجود غطاء غرفة تفتيش مرتفع عن مستوى سطح الأسفلت بالقرب من محطة مترو أنفاق النزهة بشارع جسر السويس بمحافظة القاهرة، بما تسبب في إحداث أضرار ببعض السيارات المارة وإتلاف إطاراتها إضافة إلى بعض الأضرار الأخرى التي تهدد سلامة المارة.

وأوضح الرفاعي، أنه بتوجيه الشكوى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تبين من الفحص أنها عبارة عن إطار لغرفة تفتيش تخص "الاتصالات"، حيث قام المختصون بخفض منسوب غطاء الغرفة وإصلاحه ليتطابق مع مستوى طبقة الأسفلت بالشارع، وتواصلت الجهة مع المواطن صاحب المنشور وتقديم الاعتذار له عقب إزالة أسباب الشكوى، وقد أشاد المواطن باهتمام الحكومة بالمنشور وحل شكواه.

وأضاف مدير المنظومة أنها تلقت مقطعا مصورا متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن وجود رفات وهياكل عظمية لبعض الجثث البشرية، ملقاة أسفل الطريق الدائري وشبرا بنها الحر بمنطقتي ميت حلفا قليوب والقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، موضحاً أن المنظومة قامت بالتنسيق مع محافظة القليوبية، حيث أصدر محافظ القليوبية تعليمات للأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قليوب وحي شرق شبرا الخيمة، بالتوجه إلى موقع الشكوى محل التداول للوقوف على أسبابها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، وقد أصدر السيد وكيل النيابة أوامره بالتحفظ على الرفات ونقلها إلى مقابرها الأصلية بحي غرب شبرا الخيمة، كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب تلك الجريمة وتمت إحالته للتحقيق لاتخاذ حياله كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى أن المنظومة تلقت شكاوى من بعض أهالي منطقة أبوقير بمحافظة الإسكندرية، يتضررون من وجود إشغالات بالطريق المجاور والمؤدي لـ "حلقة السمك" بالمنطقة بجانب تراكم وتجمع كميات كبيرة من القمامة، مطالبين بإزالة تلك الإشغالات المتسببة في إعاقة المارة ورفع القمامة بالكامل.

وأوضح أنه بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، قامت الأجهزة المعنية تحت إشراف نائب محافظ الإسكندرية بشن حملة على المنطقة محل الشكوى بالتنسيق بين شركة نهضة مصر وبين حي المنتزه ثان والإدارة المركزية للنظافة والتجميل استغرقت مدة عملها قرابة يومين كاملين، حيث تم إزالة العشش الخشبية بالحلقة، ورفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة وإتمام أعمال التطهير بالمنطقة بحمولة 45 نقلة بإجمالي أوزان 315 طن مخلفات متنوعة، باستخدام إحدى عشرة معدة تجميع وتفريغ قمامة، وست سيارات قلاب، وثلاثة لوادر وعدد 25 عاملا في الوردية الواحدة، كما تم البدء في أعمال التشجير للمنطقة.

وفي هذا السياق، أشار الرفاعي إلى أن المنظومة استقبلت شكاوى من بعض المواطنين المقيمين بحي العرب بمحافظة بورسعيد، يتضررون فيها من عودة بعض الباعة الجائلين إلي سوق "ستوتة" العشوائي، بالرغم من إنشاء المحافظة لسوق "العصر" المطور ونقل الباعة إليه، مما تسبب في انتشار بعض المظاهر العشوائية بالمنطقة، مضيفاً أنه بالتوجيه إلى محافظة بورسعيد، أفاد حي العرب، بتشكيل حملة مكبرة مشكلة من مسؤولي حي العرب بالاستعانة بقوات شرطية من وزارة الداخلية، حيث تم فض وإزالة السوق العشوائي محل الشكوى، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام المارة، مع استمرار المتابعة لضمان عدم تكرار الشكوى.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن الشكاوى التي تم رصدها من جانب فريق عمل المنظومة تضمنت كذلك شكوى من أحد المواطنين من وجود كابل كهرباء بطول 30 متراً ممتداً على سطح الأرض بالقرب من محل سكنه بطريق المنصورية بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بما يشكل خطرًا على سلامة أهالي المنطقة، لافتاً إلى أنه بالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم دفن الكابل الكهربائي محل الشكوى وإزالة أسباب الشكوى، وأضاف الرفاعي أن أحد المواطنين سجل أيضاً شكواه بشأن وجود كابل كهرباء رئيسي، متروكاً أعلى منسوب الأرض، بإحدى المناطق بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، مما قد يؤدي إلى وقوع بعض حوادث الصعق، وناشد الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم ودفن الكابل، حفاظاً على حياة المواطنين، وبالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتنفيذ أعمال تغطية كابل الكهرباء محل الشكوى، وإزالة أسبابها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت شكوى من أحد المواطنين، المقيمين بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، يتضرر فيها من سوء الحالة المعيشية والصحية لأبنائه، مطالبًا الجهات الحكومية بمد يد العون لأسرته، مضيفأً أنه بتوجيه الشكوى إلى وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، تبين أن الأسرة محل الشكوى تصرف معاش تكافل بقيمة ٤٨٠ جنيها شهريًا، بالإضافة إلى راتب شهري يتقاضاه رب الأسرة من عمله بقيمة ١٨٠٠جنيه، كما تم إحالة أحد الأبناء للكشف الطبي المميكن حتى يتسنى فتح ملف كرامة له، وقد تم إجراء بحث اجتماعي للأسرة وتقديمه لمؤسسة التكافل، وعليه تقرر صرف مساعدة مالية قدرها ٣٠٠جنيه شهريًا لمدة ٦شهور تصرف فور اعتماد المستندات المطلوبة، بجانب التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات الممكنة، فضلًا عن إدراج الأسرة ضمن المستفيدين ببرنامج حياة كريمة.

وأضاف مدير المنظومة أنها رصدت تعليقا متداولا بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لأحد المواطنين، يشكو أنه طالب بجامعة بنها ولم يتم إعفاؤه من المصروفات الدراسية على الرغم من كونه ابنًا لأحد مصابي العمليات الحربية، مطالبًا بإصدار قرار إعفائه من المصروفات وتسليمه الكتب الدراسية لاستئناف دراسته، وبالتنسيق مع جامعة بنها، وردت الإفادة بإعفاء الطالب محل الشكوى من المصروفات الدراسية بالجامعة، بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 649 لسنة ۲۰۱۹ والذي ينص على منح كافة الطلاب أبناء الشهداء "الكارت الذهبي"، وعليه فيحق له التوجه لاسترداد المصروفات بشكل قانوني إن كان قد سددها.

وأضاف أن المنظومة تلقت أيضاً شكوى من أحد المواطنين بشأن قيام أحد بدالي التموين التابعين لمشروع "جمعيتي" بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بفرض السلع التموينية على المواطنين واجبارهم على سلع معينة ضمن حصصهم التموينية، وبالتنسيق مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت إدارة تموين مركز المنصورة بمديرية التموين بالدقهلية أنه تم تحرير محضر جنح أمن دولة رقم 8013 لسنة 2021م للتجاوز في قواعد الصرف.

وأوضح أن أحد المواطنين سجل كذلك شكواه على المنظومة بشأن ضم أحد الأشقاء لبطاقة الوالد التموينية بعد وفاته كصاحب البطاقة عوضًا عنه، دون أن يتم تحويل مستحقاته التموينية من بطاقة الجد –حيث كان مُسجلا بها مسبقًا- على البطاقة التي تم ضمه بها والمسجل عليها شقيقته "القاصر"، مطالبًا بنقل وصرف مستحقاته التموينية "خبز- سلع"، وتم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث تم تعديل بيانات البطاقة محل الشكوى على أن يتم صرف المستحقات التموينية كاملة بداية من يونيو 2021.

وفي نفس السياق فقد أشار إلى أن مواطنا آخر بمركز أشمون بمحافظة المنوفية سجل شكواه بشأن عدم تفعيل بطاقته التموينية علما بأن البطاقة حديثة الصدور، وبالتوجيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين بالمنوفية أنه تم تفعيل البطاقة على أن يتمكن المواطن من صرف مستحقاته التموينية "خبز – سلع" بدايًة من الرابع من يونيو 2021.

وأكد مدير المنظومة أن أحد المواطنين سجل شكواه بالمنظومة بشأن تراكم مخلفات وقمامة امام مساكن عزبة هلال بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، بما يتسبب في انتشار الحشرات والروائح الكريهة، وتم توجيه الشكوى إلى محافظة أسيوط، وأفاد مركز ومدينة ديروط بأنه تم دفع العمالة اللازمة للتعامل مع تراكمات القمامة والمخلفات الحيوانية المتواجدة بموقع الشكوى بحمولة تُقدر بحوالي 6 أطنان، وتم رفعها بالكامل، وإزالة أسباب الشكوى.

وأشار الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت شكوى من أحد المواطنين تفيد بوجود آثار لروث ومخلفات حيوانية بمدرسة الزراعة بمدينة بيلا، محافظة كفر الشيخ، علمًا بأن المدرسة كائنة وسط الكتلة السكنية مما يؤدي إلى انتشار الحشرات والروائح الكريهة، وتم التنسيق مع محافظة كفر الشيخ، حيث أفادت رئاسة مركز ومدينة بيلا بأنه تم معاينة المكان محل الشكوى بمعرفة قسم شئون البيئة بالوحدة، وتم التنظيف ورفع كافة آثار المخلفات، مع التنبيه على ضرورة نظافة المكان بصفة يومية لتفادي تكرار الشكوى.

وفي نفس السياق ورد إلى المنظومة شكاوى من بعض أهالي قرية المتانيا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة عبر تطبيق الواتساب، بشأن تراكم القمامة والمخلفات، بترعة "ساوارس"، مطالبين بتطهير الترعة ورفع المخلفات حفاظًا على السلامة العامة لهم، وتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، حيث تم تكليف الإدارة المختصة بإصدار أمر تطهير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

وأكد أن المنظومة تلقت شكاوى من بعض أهالي أحد المناطق بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، يتضررون من وجود تراكمات قمامة ومخلفات بالمنطقة داخل الحيز السكني، حيث يتم إشعال النيران بها وتنتج أدخنة كثيفة تنبعث منها روائح كريهة، وتم التوجيه إلى محافظة كفر الشيخ، حيث أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق أنه تم رفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات بالكامل وإزالة أسباب الشكوى، على أن تتم تلك الجهود بصفة دورية بالمنطقة المذكورة.

وأضاف مدير المنظومة أنه وردت عدة شكاوى من بعض المواطنين المقيمين بقرية ميت عافية بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يتضررون فيها من وجود تراكمات قمامة ومخلفات أعلى كوبري البحر، الرابط بين قريتي حصة مليج وميت عافية، كما أوضح الشاكون أنه يتم إشعال الحريق يومياً بتلك التراكمات، بما يلحق الضرر بصحة المواطنين المقيمين بالقرية، وبالتوجيه إلى محافظة المنوفية، أفاد مركز شبين الكوم، أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لقرية ميت عافية، حيث تم إزالة تراكمات القمامة والمخلفات الواقعة أعلى الكوبري محل الشكوى، على أن تستمر أعمال رفع القمامة بتلك النقطة بصفة يومية، وتم إزالة أسباب الشكوى.​