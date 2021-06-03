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انخفاض حرارة ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

10:43 ص الخميس 03 يونيو 2021
انخفاض حرارة ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

طقس حار

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة ليسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، الخميس، أنه يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه اليوم يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: بالقاهرة 32 - 19، والإسكندرية 26 - 19، ومطروح 25 - 18، وسوهاج 35 - 23، وقنا 36 - 26، وأسوان 40 - 26 درجة.​

الطقس انخفاض حرارة رياح أتربة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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