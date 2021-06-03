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قرار جمهوري بمنع الازدواج والتهرب الضريبي مع دولة الإمارات

10:18 ص الخميس 03 يونيو 2021
قرار جمهوري بمنع الازدواج والتهرب الضريبي مع دولة الإمارات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا جمهوريا برقم 558 لسنة 2020؛ بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019.

كان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة بتاريخ 15 ديسمبر 2020.​

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