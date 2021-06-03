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16 يومًا إجازة للمصريين خلال يوليو

08:00 ص الخميس 03 يونيو 2021
16 يومًا إجازة للمصريين خلال يوليو

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب - يوسف عفيفي:

يشهد المصريون خلال شهر يوليو المقبل، عددا من الإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية والتي قد تتخطى نصف الشهر تقريبًا وتصل ل16 يوماً تقريباً.

ويرصد مصراوي في التقرير التالي أيام الإجازات وذلك على النحو التالي:

9 عطلات رسمية (الجمعة والسبت)
يحصل العاملون في المؤسسات الحكومية والخاصة على 9 عطلات رسمية ما بين يومي الجمعة والسبت خلال شهر يوليو تبدأ من الجمعة 2 يوليو عطلة رسمية، والسبت 3 يوليو، والجمعة 9 يوليو، والسبت 10 يوليو، والجمعة 16 يوليو، والسبت 17 يوليو، بجانب أيام السبت 24 يوليو، والجمعة 30 يوليو، والسبت 31 يوليو والتي تمثل عطلات رسمية.

إجازة ثورة 30 يونيو
توافق ثورة 30 يونيو يوم الأربعاء، الأمر الذي ستضطر معه الحكومة، لتأخير الإجازة يومًا لتصبح الخميس 1 يوليو، لربطها بالعطلات الرسمية، و سيبدأ الشهر بإجازة الخميس احتفالا بثورة يونيو، يتبعه الجمعة والسبت عطلات رسمية لتصبح الإجازة 3 أيام متواصلة.

إجازة عيد الأضحى المبارك
يقسم شهر يوليو الاحتفال بعيد الاضحى المبارك والذي يبدأ من يوم عرفات الموافق الإثنين 19 يوليو، وحتى يوم الجمعة رابع أيام العيد الموافق 23 يوليو.

ويحصل العاملون على 5 أيام متواصلة إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن ضمنها يوم الجمعة الذي يُعد عطلة رسمية يتبعه السبت أيضا لتصبح الإجازة 6 أيام بداية من الاثنين وحتى السبت، على أن تكون العودة يوم الأحد 25 يوليو.

إجازة ثورة 23 يوليو
تمنح الحكومة يوم ثورة 23 يوليو إجازة للعاملين في الدولة، وتتوافق ثورة 23 يوليو مع رابع أيام عيد الاضحى المبارك، وعليه فإن الحكومة قد تضطر لتأخير تلك الإجازة إلى يوم آخر في آخر الأسبوع لتتم عدد الإجازات 16 يومًا خلال شهر يوليو القادم. ​

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العطلات الرسمية العطلات الأسبوعية عيد الاضحى المبارك شهر يوليو مجلس الوزراء

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