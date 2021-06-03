الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كتب - محمد عبدالناصر:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة بدءًا من غدٍ الخميس حتى الثلاثاء 8 يونيو، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد.

السبت:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.

الأحد

نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الإثنين:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.​