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اليوم.. وزراء السياحة والطيران والصحة يزورون الغردقة

02:01 ص الخميس 03 يونيو 2021
اليوم.. وزراء السياحة والطيران والصحة يزورون الغردقة

الدكتور خالد عناني وزير السياحة

يجري الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمدينة الغردقة.

تشمل الزيارة مطار الغردقة الدولي لتفقد الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا وتفقد الحجر الصحي ومراكز التلقيح ضد فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي.

كما تشمل أيضًا تفقد أعمال التطوير بالمستشفى، على أن يعقد مؤتمر صحفي في ختام الزيارة.

وزارة السياحة وزارة الطيران المدني الغردقة خالد عناني زيارة تفقدية

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