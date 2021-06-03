عمري ٤٨ عاما ومن أسرة متوسطة.. نائب سابق ينشر سيرته الذاتية للبحث عن وظيفة

كتب - محمود مصطفى:

كتب محمد أبوحامد عضو مجلس النواب السابق، منشورا على صفحته بموقع "تويتر" يتضمن البحث عن وظيفة تناسبه، بعد خسارته في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب.

وقال أبو حامد في تصريحات لمصراوي، إنه يبحث عن فرصة عمل منذ ٦ أشهر، بعد الإعلان عن خسارته الانتخابات السابقة، ولم يجد، مشيرا إلى أن كان يلتزم بنص القانون بعدم الجمع بوظيفة أخرى أثناء وجوده في مجلس النواب، خلال الدورة البرلمانية الماضية.

وكشف عضو مجلس النواب السابق، أنه من أسرة متوسطة، وليس لديه ممتلكات، ويحتاج إلى العمل للعيش بشكل طبيعي، لافتا إلى أنه لديه مجال واسع من الخبرة في مجال المحاسبة القانونية من عام 98.

وأشار إلى أنه يبلغ من العمر الآن ٤٨ عاما، ولا يجد جهة عمل تقبله بالوضع الحالي خاصة أن لديه خلفية سياسية.

وأعلن محمد أبو حامد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خسارته في سباق انتخابات مجلس النواب بدائرة عابدين بمحافظة القاهرة، التي أجريت في نوفمبر الماضي.

وقال "أبو حامد"، عبر صفحته بـ"فيس بوك": "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها.. أعلن خسارتي في الانتخابات البرلمانية، وأتمنى التوفيق لمن نال ثقة المواطنين من المرشحين، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة المواطنين الذين منحوني أصواتهم وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظنهم بي".