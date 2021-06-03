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الاثنين المقبل.. مؤتمر للإعلان عن تفاصيل المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

12:31 ص الخميس 03 يونيو 2021
الاثنين المقبل.. مؤتمر للإعلان عن تفاصيل المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

انتصار عبدالفتاح

كتب- مصراوي:

يعقد الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء الاثنين المقبل، بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة للمهرجان.

وصرح الفنان انتصار عبدالفتاح، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الدول والفرق المشاركة في المهرجان هذا العام 2021، وورش العمل التي تتخلله، وأماكن إقامته وعروضه ومواعيد بدء المهرجان المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 11 - 17 يونيو الجاري، بالإضافة إلى تفاصيل حفلي الافتتاح والختام، وضيف شرف المهرجان بالإضافة للجهات المشاركة.

ونوه انتصار عبد الفتاح بأن المؤتمر يقام تحت رعاية وزارة الثقافة، و بالتعاون مع قطاعات الوزارة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلي للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، و مؤسسة حوار و فنون ثقافات الشعوب ووزارة الآثار، والتنشيط السياحي.

انتصار عبدالفتاح المهرجان الدولي للطبول الفنون التراثية المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة التنشيط السياحي صندوق التنمية الثقافية

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