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طلب إحاطة بشأن زيادة نسبة إصابات "قدم السكري".. ومطالب بحملات توعية

12:20 ص الخميس 03 يونيو 2021
طلب إحاطة بشأن زيادة نسبة إصابات "قدم السكري".. ومطالب بحملات توعية

النائب طارق الخولي

مصراوي

تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن تزايد نسبة أعداد المصابين بمرض القدم السكري.

وجاء نص الطلب كالتالي:

"السيــد المستشـــار/ حـنـفـــي جـبـالـــي، رئــيــــس مجـــلـــس الـنـــــواب، تحيــة احتــرام وتقـــديـــر وبـــعــد..

استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بـشأن تزايد نسبة أعداد المصابين بمرض القدم السكري في مصر؛ حيث تشير تقديرات المنظمات العالمية المعنية إلى أن مصر مرشحة بعد عدة سنوات لاحتلال المركز الثامن من حيث عدد المصابين بالسكر على مستوى العالم بعدد يتجاوز 12 مليون شخص؛ حيث إن نحو 25% من مرضى السكر معرضون للإصابة بقرحة القدم السكري.

يأتي ذلك وسط حالة من غياب المبادرات التوعوية التي تستهدف المرض بشكل مباشر وكيفية الحماية منه".

وتابع النائب، خلال طلبه: أرجو من وزارة الصحة إطلاق حملات تهدف إلى نشر الوعي بمدى خطورة الإصابة بالمرض والنتائج المترتبة عليه، بالإضافة إلى توفير كل سُبل الدعم والتأهيل للمرضى بداية من الدعم النفسي، ووصولًا إلى توفير الأطراف الصناعية التي تُشكل طوق نجاة للتخفيف من معاناتهم، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس؛ لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.

طارق الخولي رض القدم السكري جلس النواب زيرة الصحة لمنظمات العالمية المعنية

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