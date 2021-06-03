في ذكرى قدوم العائلة المقدسة لمصر.. ماذا قال البابا تواضروس عن نهر النيل؟

كتب- مينا غالى:

تحدث قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال احتفالية مؤسسة مارتيريا للتنمية والثقافة بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي بمناسبة عيد مجئ العائلة المقدسة، مساء أمس، عن خمس بركات اكتسبها المصريون من نهر النيل، وهي:

١- بركة المياه: حيث أننا نشرب منها ونستخدمها في كافة أمور حياتنا.

٢- بركة الهدوء والحياة اللطيفة: حيث أننا نسكن حول النهر فأخذنا منه طبيعته، وطبيعته هادئة، صار المصريون يتسمون بالهدوء، فتاريخ المصريين لا يعرف عنفًا.

٣- بركة روح العبادة: فنهر النيل يجري بطول مصر ثم في نهايته يتفرع إلى فرعين، وهو بذلك يشبه شخص يصلي رافعًا يديه، وهذا يذكرنا أن المصريين شعب متدين، فروح العبادة أمر متجذر فينا منذ أيام الفراعنة، ثم المسيحية، ثم الإسلام، والمسيحية والإسلام في مصر لهما طعم خاص في مصر، هذا إلى جانب أننا لا نخاف ونثق دومًا أن يد الله معنا.

٤- بركة الوحدة الوطنية: فنحن نسكن متجاورين، دون تفريق، لذا تربت في داخلنا ما نسميه باللغة المعاصرة الوحدة الوطنية.

٥- بركة روح العائلة: نحن في مصر نعيش بروح العائلة الواحدة family spirit لنا جذر واحد، نحن "عائلة المصريين" لذا جاءت العائلة المقدسة الصغيرة لتبارك العائلة الكبيرة المصريين.

وسبق أن تحدث البابا مؤخرًا أكثر من مرة عن نهر النيل وقضية سد النهضة، يستعرضها مصراوي في التقرير التالي:

- وجه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وذلك خلال عظته بقداس عيد القيامة المجيد السابق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال البابا تواضروس الثاني: "إننا نصلي من أجل أزمة سد النهضة، ونتمنى حلًا يرضي الجميع.. إثيوبيا دولة شقيقة في قارتنا الأفريقية، ولذلك ندعو إثيوبيا حكومة وشعبًا إلى المشاركة والتعاون والتنمية، لكي نعمل جميعًا ونحن أشقاء في النهر الخالد من أجل الشعوب جميعها".

وأضاف البابا تواضروس قائلا: "ونصلي أن يُنجح الله الجهود الطيبة والدبلوماسية حتى لا نلجأ لأي جهود أخرى، فالماء عطية إلهية يعطيها الله للشعوب منذ آلاف السنين، ونهر النيل الذي تعيش على ضفافه دول منذ فجر التاريخ، ولذلك ندعو الجميع للبعد عن التعنت واللجوء للحل التوافقي الذي يضمن التنمية لكل الشعوب، ونحن نتمنى أن نعيش في حالة من السلام والنمو".

- في 10 مايو الماضي، تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالًا هاتفيًّا، من قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، بمناسبة حلول يوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية.

وتبادل الباباوان، طلبات الصلاة من أجل الكنيسة والعالم ومنطقة الشرق الأوسط، ومن أجل المشكلة مع إثيوبيا لكي تنتهي بسلام في أسرع وقت، حسب بيان صحفي لم يذكر صراحة الأزمة بين مصر والسودان بسبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة.

- في 2 يناير 2020، أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر على فضائية mbc مصر، أن تدخل الكنيسة المصرية في ملف سد النهضة الإثيوبي "لا يُعد سياسة"، موضحًا أن العلاقات بين الكنيستين المصرية والإثيوبية جيدة للغاية منذ 60 عامًا، فالكنيسة الإثيوبية كانت بمثابة "بنتنا"، والآن أصبحت "أختنا"، كما أن الكنيسة الإثيوبية منذ 60 عامًا كانت قوية.

- في 11 أكتوبر 2019، خلال زيارة البابا تواضروس لفرنسا، قال البابا: نحن كمصريين نعيش حول نهر النيل، وهو يجعلنا نعيش حياة هادئة. يوجد النيل فينا محبة ووحدة بفعل الله عز وجل.. النيل يمثل روح العبادة في شكله من خلال شكل امتداده وفرعيه.. هذا الوطن أبوه التاريخ وأمه الجغرافيا