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محاسبة المتلاعبين بالمنظومة.. وزير الزراعة يشكل لجنة لإدارة ملف الأسمدة

11:01 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
محاسبة المتلاعبين بالمنظومة.. وزير الزراعة يشكل لجنة لإدارة ملف الأسمدة

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- أحمد مسعد:

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأسمدة، مكونة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، الدكتور محمد عبدالمطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ومديري مديريات الزراعة كل في موقعه.

وقال القصير، في بيان له الثلاثاء، إن اللجنة المذكورة تختص بالمتابعة اليومية لبرامج شحن الأسمدة والتأكد من تسليمها إلى الجهات التي تتولى التوزيع والتأكد يوميًا من التزام مصانع الأسمدة بتوريد كل كميات الأسمدة المتفق عليها طبقًا لبرامج الشحن إلى المحافظات المختلفة واستلام المحافظات لتلك الكميات وسرعة صرف الأسمدة طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك مع عدم حجز أي أرصدة قد تؤدي إلى حدوث خلل في السوق.

وأضاف "القصير"، أن لجنة إدارة ملف الأسمدة تتولى المتابعة اليومية بالمحافظات والعمل على تحريك الأرصدة المتواجدة بجهات التوزيع بما يسمح بالتغلب على المشاكل وعدم حدوث أي أزمات و الانتقال والمعاينة على أرض الواقع إذا تطلب الامر ذلك واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحل أي مشكلة وردع أي تقاعس.

وشدد وزير الزراعة، على عدم التهاون في ملف الأسمدة وعلى محاسبة المقصرين والمتلاعبين بالمنظومة.

السيد القصير وزير الزراعة ملف الأسمدة

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