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يونس مخيون: "النور" سيكون رقمًا فاعلًا في الحياة السياسية

09:01 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
يونس مخيون: "النور" سيكون رقمًا فاعلًا في الحياة السياسية

الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور

القاهرة - مصراوي:

قال يونس مخيون رئيس حزب النور في رسالة لأعضاء الحزب بعد تجديد الثقة فيه رئيساً للحزب، إنه سيعمل للإرتقاء بمستوى الحزب ومؤسساته، ليكون رقمًا فاعلًا في الحياة السياسية.

وأضاف مخيون عبر صفحة الحزب بالفيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن الحزب سيكون له دور إيجابي في كافة المناحي بقدر المستطاع، بحيث يكون الحزب مؤثرًا في الحياة السياسية وفي المجتمع المصري ويساعد على ارتقاء الوطن واستقراره.

وكان حزب النور قد عقد الجمعية العمومية العادية العاشرة، وجدد الثقة في الدكتور يونس مخيون رئيساً للحزب، وكذلك جدد الثقة في المجلس الرئاسي والهيئة العليا ، وجميع هيئات الحزب .

يونس مخيون الحياة السياسية حزب النور

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